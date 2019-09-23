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«Тяжело финансово»: Иван Краско рассказал о жизни с третьей женой

Народный артист признался, что получает пенсию в 30 тысяч в месяц.

«Тяжело финансово»: Иван Краско рассказал о жизни с третьей женой
КП: Олег Золото

Артист празднует свое 89-летие… Рядом с Иваном Ивановичем в этот день находятся его третья супруга Наталья Вяль, а также двое сыновей — Иван и Федор.

В семью Краско вернулся после расставания со студенткой Натальей Шевель. Звезда сцены признался, что абсолютно счастлив в свой день рождения. Единственное, ему не хватает финансовой свободы.

«Тридцать тысяч пенсия у меня как у народного артиста, — признался Иван Иванович в интервью Teleprogramma.pro. – Тяжело финансово, не очень хорошо. Конечно, помогают какие-то проекты телевизионные, выручают очень».

Актер также занят в театре в нескольких спектаклях: «Утоли мои печали», «Костюмер» и «Доходное место».

Напомним, ранее Краско развелся со своей пятой женой Натальей, разница в возрасте с которой была — 60 лет. Мужчина признался, что причиной расставания стала измена его спутницы.

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«Тяжело финансово»: Иван Краско рассказал о жизни с третьей женой
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