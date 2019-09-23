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Иван Краско рассказал про дружбу с бывшей женой

Актеру почти 90 лет, но он и не думает сбавлять обороты.

Иван Краско рассказал про дружбу с бывшей женой
Иван Краско с бывшей женой Натальей Шевель. Фото Тимура Ханова/КП

23 сентября народному артисту России Ивану Краско исполнилось 89 лет. О том, как ему живется после развода с 29-летней Натальей Шевель-Краско, он рассказал «КП».

После раскола семьи актер практически оказался на улице. Весной даже ходили слухи, что Краско собрался в дом престарелых. Но не тут-то было, у Ивана оказался сильный Ангел Хранитель в лице его третьей бывшей супруги 42-летней Натальи Вяль, которую он, к слову, бросил ради более юной Шевель. Вяль решила забыть обиды и приютила бывшего, тем более что у них есть общие дети — Федор и Иван.

Летом Иван Краско отдыхал на даче в Ленинградской области, садил деревья и парился в баньке, которую для него построил племянник Слава. Сейчас актер стал входить в рабочий процесс в Театре имени Комиссаржевской, на пенсию пока не собирается.

Актер уверяет, что с Натальей Шевель-Краско у него сохранились дружеские отношения, они периодически общаются, в его день рождения артистка оказалась в числе приглашенных. Однако носить его фамилию, считает актер, более достойна Наталья Вяль.

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Иван Краско рассказал про дружбу с бывшей женой
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