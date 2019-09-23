Краско признался, что бросил первую жену ради театра

В СМИ охотно пишут о третьей и четвертой жене народного артиста Ивана Краско – двух Натальях 42-летней Вяль и 29-летней Шевель-Краско. А вот о первой супруге, Екатерине Ивановой, почему-то не вспоминают, хотя с ней тоже связана любопытная история. Своими откровениями народный артист поделился с «Комсомольской правдой» 23 сентября, в день своего 89-летия.

больше по теме Краско рассказал про дружбу с бывшей женой Актеру почти 90 лет, но он и не думает сбавлять обороты.

Супруги прожили вместе всего 4 года, а расстались из-за фанатичной привязанности артиста к своей профессии и непростого характера женщины. В какой-то момент супруга поставила ультиматум: или она с дочерью Галиной, или работа. Гордый актер собрал чемодан и ушел.

Артисту потом рассказывали, что женщина всю жизнь сожалела об этом поступке и даже фамилию менять не стала. Когда она умерла, ему позвонила дочь и попросила не приходить на похороны. Галина, по словам Ивана Краско, «отреклась» от него. Она поменяла отчество и своим детям не рассказывала о существовании знаменитого деда.

Однажды актер пришел к ним в гости и объяснил внучкам, кто он такой. Тут же на пороге комнаты возник отчим Галины и заявил: «Ты воспитываешь, а кто-то приходит и захламляет мозги». После этого случая Краско больше к внучкам не являлся. Но он уверен, что девушки тайно приходят к нему в театр.