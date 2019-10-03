Захаров через свои фильмы подготовил в России сексуальную революцию

Режиссер Марк Захаров в какой-то мере подготовил в России сексуальную революцию. Как известно, при генсеке Леониде Брежневе на телевидении была цензура. Не обошла стороной она и кино. Как рассказывал Марк Захаров, ему приходилось лавировать. Он обещал вносить в сценарий исправления, но не делал этого. Что интересно, цензоры порой его благодарили за исправления, которых на самом деле не было.

Однажды после приема на «Мосфильме» картины «Обыкновенное чудо» один из телевизионных руководителей взял Марка Захарова под локоток. «Как же я все-таки рад за ваше творчество! Вот только фразочку у Андрея Миронова «Стареет наш королек» давайте уберем. Лично для меня, по-дружески», — сказал начальник Захарову. Пришлось убрать эти слова. Постаревший к тому времени Брежнев мог ее не оценить.

больше по теме Марк Захаров долго жалел о сожжённом партбилете Свой поступок он называл «глупой театральной экзальтацией».

Вызвала вопросы и песня Андрея Миронова о бабочке, за которой рванул воробушек. Редакторы спрашивали, что сделал с бедной бабочкой воробушек. Режиссер отвечал, что хотел скушать. Редакторы считали, что пернатый захотел нечто другое сделать с бабочкой. Они утверждали, что тема сексуальная, и требовали правки. Захаров настаивал на гастрономической основе в этой истории.

Позже Марк Захаров признавался, что таким образом он подготовил сексуальную революцию. Ради этого ему порой приходилось лукавить и обманывать руководство, сообщает «Комсомольская правда».