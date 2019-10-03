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Захаров через свои фильмы подготовил в России сексуальную революцию

Выдающемуся режиссеру пришлось столкнуться с цензурой в кинематографе.

Захаров через свои фильмы подготовил в России сексуальную революцию
Захаров подготовил в России сексуальную революцию/globallookpress.com

Режиссер Марк Захаров в какой-то мере подготовил в России сексуальную революцию. Как известно, при генсеке Леониде Брежневе на телевидении была цензура. Не обошла стороной она и кино. Как рассказывал Марк Захаров, ему приходилось лавировать. Он обещал вносить в сценарий исправления, но не делал этого. Что интересно, цензоры порой его благодарили за исправления, которых на самом деле не было.

Марк Захаров. Фото
Захаров подготовил сексуальную революцию в стране/globallookpress.com

Однажды после приема на «Мосфильме» картины «Обыкновенное чудо» один из телевизионных руководителей взял Марка Захарова под локоток. «Как же я все-таки рад за ваше творчество! Вот только фразочку у Андрея Миронова «Стареет наш королек» давайте уберем. Лично для меня, по-дружески», — сказал начальник Захарову. Пришлось убрать эти слова. Постаревший к тому времени Брежнев мог ее не оценить.

Вызвала вопросы и песня Андрея Миронова о бабочке, за которой рванул воробушек. Редакторы спрашивали, что сделал с бедной бабочкой воробушек. Режиссер отвечал, что хотел скушать. Редакторы считали, что пернатый захотел нечто другое сделать с бабочкой. Они утверждали, что тема сексуальная, и требовали правки. Захаров настаивал на гастрономической основе в этой истории.

Позже Марк Захаров признавался, что таким образом он подготовил сексуальную революцию. Ради этого ему порой приходилось лукавить и обманывать руководство, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Андрей МироновЛеонид БрежневМарк Захаровумер Марк ЗахаровФильм "Обыкновенное чудо"
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Захаров через свои фильмы подготовил в России сексуальную революцию
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