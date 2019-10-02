Бондарчук на премии ТЭФИ-2019 вспомнил Марка Захарова

2 октября состоялось одно из самых долгожданных событий осени — премия ТЭФИ. Как уже заведено организаторами мероприятия, днем были вручены награды в категории «Дневной прайм-тайм». В нем отметились Регина Тодоренко, ставшая лучшей утренней телеведущей, Борис Корчевников, чья передача «Судьба человека» стала лучшей в дневном эфире. Были отмечены и другие проекты: сериал «ИП Пирогова», шоу «Последний герой».

А вечером церемонию награждения посетили номинанты в категории «Вечерний прайм-тайм». На красной дорожке можно было увидеть множество гостей: Елену Летучую, Юлию Барановскую, Яну Поплавскую, Тимура Батрутдинова, Екатерину Стриженову и Федора Бондарчука, который пришел без своей супруги Паулины Андреевой. Отметим, что только в середине сентября режиссер женился на своей избраннице.

Бондарчук выиграл в номинации «Интервьюер», обойдя Алексея Ягудина с передачей «Тает лед с Алексеем Ягудиным» и Наилю Аскер-заде с ее проектом «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». Поднявшись на сцену он забрал свою награду — статуэтку Орфей. Федор Сергеевич произнес речь, в которой вспомнил Марка Захарова, ушедшего из жизни за несколько дней до премии, 28 сентября.

«Есть то, и о чем я жалею. Например , что я не взял интервью у Марка Захарова. Но надеюсь, что он отошёл в лучший мир», — сказал он.

Бондарчук также отметил, что в отличие от многих своих коллег, ожидал, что выиграет. Он заверил, что очень рад этой победе. Публика одобрила его слова, одарив режиссера овациями. Отметим, что Бондарчук стал победителем благодаря своей передаче «Кино в деталях».

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