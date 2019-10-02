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Марка Захарова планировали перевезти на лечение в Германию

Об этом рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Марка Захарова планировали перевезти на лечение в Германию
Захарова хотели лечить в Германии/globallookpress.com

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что художественного руководителя театра Марка Захарова планировали перевезти на лечение в Германию после того, как он подхватил воспаление легких. Режиссер дважды в год проходил лечение в этой европейской стране.

Марк Захаров. Фото
Захарова хотели лечить в Германии/globallookpress.com

«Мы бы его увезли в Германию, но не разрешили врачи, потому что побоялись, что он не доедет. У него не только воспаление было, но еще и с сердцем проблемы», — сказал Марк Варшавер.

Директор «Ленкома» отметил, что 1 августа Захаров вернулся из Германии с очередного осмотра. Он был в прекрасной форме. Но потом произошло злосчастное воспаление легких. С первой волной врачи справились, но потом произошло осложнение. Захарова поместили в московский институт имени Шумакова. К сожалению, врачи уже не смогли спасти худрука.

Варшавер также опроверг слухи, что у Захарова был рак, как писали некоторые СМИ. В то же время он отметил, что у режиссера в будущем не может быть преемника. Равных его таланту в театре, как считает директор, просто нет, сообщает «Комсомольская правда».

Марка Захарова похоронили 1 октября на Новодевичьем кладбище столицы. Проститься с ним чуть ранее в «Ленком» пришли тысячи жителей столицы. В зале были и многие известные вип-персоны, которые уважали режиссера и были восхищены его талантом.

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Тэги:

ГерманияМарк ВаршаверМарк ЗахаровТеатр "Ленком"
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Марка Захарова планировали перевезти на лечение в Германию
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