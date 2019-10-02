Чурикова назвала работу с Захаровым «своей весной»

Инна Чурикова – одна из тех актрис, чей талант открыл миру режиссер Марк Захаров. Многих артистов своей труппы он приглашал лично, так произошло и с ней.

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В программе «Сегодня вечером» Чурикова рассказала, как однажды услышала звонок в дверь своей квартиры, Распахнув ее, с удивлением увидела на пороге Марка Захарова, который предложил ей принять участие в спектакле «Тиль» в его «Ленкоме».

На тот момент актриса служила в Театре юного зрителя, сыграв всего в четырех сказках. Чурикова был польщена и согласилась. Впервые она вышла на сцену Театра имени Ленинского комсомола в 1974 году и больше покидать ее не захотела.