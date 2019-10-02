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Чурикова назвала работу с Захаровым «своей весной»

С его именем связан старт карьеры народной артистки.

Чурикова назвала работу с Захаровым «своей весной»
Инна Чурикова, скриншот программы "Сегодня вечером"

Инна Чурикова – одна из тех актрис, чей талант открыл миру режиссер Марк Захаров. Многих артистов своей труппы он приглашал лично, так произошло и с ней.

В программе «Сегодня вечером» Чурикова рассказала, как однажды услышала звонок в дверь своей квартиры, Распахнув ее, с удивлением увидела на пороге Марка Захарова, который предложил ей принять участие в спектакле «Тиль» в его «Ленкоме».

На тот момент актриса служила в Театре юного зрителя, сыграв всего в четырех сказках. Чурикова был польщена и согласилась. Впервые она вышла на сцену Театра имени Ленинского комсомола в 1974 году и больше покидать ее не захотела.

«Я называю эту мою работу с Марком Анатольевичем своей весной. Я помню, как он говорил актерам, у которых что-то получалось: «Спасибо, вы – мастер». Правда, его едкой иронии я побаивалась», — призналась народная артистка СССР.

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Чурикова назвала работу с Захаровым «своей весной»
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