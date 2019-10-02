Прокол Захарова: Ким рассказал историю рождения песни «Уно моменто»

Знаменитые строчки на псевдоитальянском написал Геннадий Гладков, а вовсе не Юлий Ким, как думают многие.

В титрах кинофильма «Формула любви» Марка Захарова до сих пор можно прочесть, что автором песен является Юлий Ким. Но от одного произведения поэт открещивается – это «Неаполитанская песня» или, как называют ее в народе, «Уно моменто».

Почему стихи к композиции сочинил не он, бессменный захаровский автор объяснил в эфире программы «Сегодня вечером» на «Первом канале».

По словам поэта, с Марком Анатольевичем ему было работать «в высшей степени просто», поскольку Захаров всегда ставил четкие задачи. Однако один прокол все-таки случился в их сотрудничестве. Произошло это во время съемок «Формулы любви».

«Нужно было срочно для одной сценки написать неаполитанской романс, меня поблизости не было. Зато поблизости оказался Геннадий Гладков. «Слабо?», — спросил Захаров у великого Гладкова. Гладков ответил: «Подумаешь бином Ньютона». И выдал ему всю неаполитанскую серенаду вместе со словами. Слова он, прямо скажем, недолго подбирал. Я до сих пор, думаю, итальянцы не могут перевести, что он придумал. Но для нашей публики это звучало в высшей степени убедительно», — рассказал Ким.

Поэт признался, что испытывает неловкость за то, что авторство приписывают ему. Но вовсе не потому, что стесняется нелепых слов песни. А из-за того, что получает за них гонорар.