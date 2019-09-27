ЗВЕЗДЫ

Седокова поделилась «неидеальным» семейным снимком

Певица показала фото, которое не должно собрать «лайки» в Instagram.

Седокова поделилась «неидеальным» семейным снимком
Анна Седокова. Фото: globallookpress

Анна Седокова призналась, что редко публикует в соцсети фото своей настоящей жизни. По словам певицы, она хотела бы делиться с подписчиками в Instagram снимками пейзажей или просто не слишком удачными кадрами, которые ей понравились.

Но правила жизни в социальных сетях заставляют звезду поступать иначе. Чтобы собрать «лайки», тем самым повысив свою популярность, она должна показывать только идеальные фотографии. Желательно с минимумом одежды.

Этому правилу Анна решила изменить. Новый семейный снимок, на котором она сидит перед зеркалом в компании сына и дочери, получился, по ее словам, неидеальным, зато очень теплым и живым. В подписи экс-солистка «ВИА Гры» посетовала, что этот пост, скорее всего, останется почти незамеченным общественностью.

«Например, это фото не должно быть в ленте. По всем законам хорошо лайкального поста, я должна быть не задротом на этой фотке, а счастливой, красивой матерью, с шикарной укладкой и в макияже. Мы должны сидеть в светлой красивой комнате. На Гекторе должна быть красная Майка, а у Алинки должно быть открыто ее счастливое лицо», – пояснила Седокова.

Как отметила певица, возможно, Instagram в скором времени отменит систему «лайков». И эта идея ей по душе.

Анна Седокова рассказывает фанатам о мельчайших деталях собственной жизни. Так, недавно артистка жаловалась, что попала под капельницу, а накануне она сообщила, что готова раздать фанаткам несколько пар брендовых туфель, которые она ни разу не надевала.

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Седокова поделилась «неидеальным» семейным снимком
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