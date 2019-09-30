Мастер-класс: Анна Седокова показала, как укладывает волосы

Анна Седокова решила рассекретить свой эксклюзивный способ укладывать кудрявые волосы. Для этого она выложила на своей странице в Instagram видео, которое сама смонтировала.

В ролике Анна показывает, что использует тонкую плойку диаметром 13 см, которую, как она сама призналась, она купила за 1200 рублей. Затем в ход идет плойка покрупнее. Седокова делает акцент, что никак не фиксирует волосы. Только когда она разбирает локоны, певица использует немного лака.

По словам Седоковой, на укладку у нее уходит около часа. Многие подписчики поблагодарили Анну за раскрытие секрета и заявили, что берут метод на заметку. Другие же удивились простоте подхода. «Я была уверена, что вы из салона не вылезаете, а оно оказывается вот как!» — написала одна из поклонниц певицы.