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Мастер-класс: Анна Седокова показала, как укладывает волосы

Певица поделилась с подписчиками секретом идеальных «кудряшек».

Мастер-класс: Анна Седокова показала, как укладывает волосы
Анна Седокова. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Анна Седокова решила рассекретить свой эксклюзивный способ укладывать кудрявые волосы. Для этого она выложила на своей странице в Instagram видео, которое сама смонтировала. 

В ролике Анна показывает, что использует тонкую плойку диаметром 13 см, которую, как она сама призналась, она купила за 1200 рублей. Затем в ход идет плойка покрупнее. Седокова делает акцент, что никак не фиксирует волосы. Только когда она разбирает локоны, певица использует немного лака. 

По словам Седоковой, на укладку у нее уходит около часа. Многие подписчики поблагодарили Анну за раскрытие секрета и заявили, что берут метод на заметку. Другие же удивились простоте подхода. «Я была уверена, что вы из салона не вылезаете, а оно оказывается вот как!» — написала одна из поклонниц певицы. 

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Тэги:

Анна Седоковамода и стильприческаукладка волос
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Мастер-класс: Анна Седокова показала, как укладывает волосы
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