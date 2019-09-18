Анна Седокова едва не стала жертвой мошенников

Певица и актриса Анна Седокова опубликовала в Instagram откровенное фото и пожаловалась своим подписчикам на то, что у нее выдался на редкость неудачный день. Всё началось с того, что ей принесли квитанцию для оплаты коммунальных услуг с астрономической суммой в 35 000 рублей — счет за несколько предыдущих месяцев. Затем в салоне красоты её огорошили новостью о том, что сегодня не смогут покрасить ее в новый цвет, и напоследок, решив задобрить Вселенную добрым поступком, Седокова чуть не перевела деньги аферистам.

«Села в машину, уехала домой. Решила нам с этим днём не по пути. Чуть поревела, «узбагоилась», взяла себя в руки. Сейчас отошла и думаю, как же круто, что у меня развит дар оставлять, то, что не идёт. Бросать к чертовой матери и начинать заново», — написала Анна на своей странице 18 сентября.

В таком же ключе певица высказалась на тему любви. По ее словам, отношения с мужчиной должны складываться ровно, и женщины не должны пытаться искусственно превратить в любовь отношения, в которых изначально любви нет.

«Уметь остановиться и отпустить, это тоже дар и понять, что тебя не догоняют — это тоже дар. Помахать рукою и идти дальше — это дар. Цени себя, люби и меньше нервничай», — советует Седокова.

В комментариях под постом её поддержала Ольга Бузова, заявив, что согласна, и, если пазл складывается, то всё будет хорошо. «Главные специалисты по сложившимся паззлам подтягиваются», — тут же пошутил над Ольгой кто-то из комментаторов.