Крапивница сделала Анну Седокову похожей на леопарда

Певица Анна Седокова неожиданно рассказала (и показала) своим подписчикам в Instagram, что уже три недели болеет крапивницей. Какое-то время 36-летняя артистка скрывала это, но решила открыться, чтобы вместе с поклонницами, которые тоже страдают от этого недуга, найти оптимальный вариант лечения.

«Каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице. Пятна то появлялись в разных местах, то внезапно пропадали. Я пряталась, надевала очки и кепки, пыталась как-то замаскировать это, постоянно накладывая тональный крем. И, конечно, читала комментарии о том, что я с отёкшим лицом от пластических операций», — поделилась экс-солистка группы «ВИА Гра».

Певица рассказала, что всё началось с парочки пятен на шее. Она подумала, что это само пройдёт, но «расцветка» прогрессировала с каждым днём, пока не сделала красавицу похожей на леопарда (листайте «карусель» в ее посте). В добавок к этому, у певицы отекали внутренние органы, в горле стоял ком, иногда становилось тяжело дышать. Доктор предупредила Анну, что ей обязательно нужно носить с собой шприц и лекарство. Друзья и близкие не оставили женщину в беде, делали ей уколы, мазали пятна и заставляли принимать препараты.

16 сентября певице стало легче, и теперь она рассказала, что крапивница ушла. Желая помочь другим страдающим от этого недуга, она перечислила препараты, которые помогли ей справиться. Но причины появления крапивницы так и не удалось установить. Седоковой рассказали, что болезнь проявляется на фоне нервного стресса. Его, как призналась певица, она в достаточном количестве испытывает на съемках.

А у вас была когда-нибудь крапивница?