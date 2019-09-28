36-летняя Седокова возобновила тренировки по боксу

Этим же видом спорта недавно начал заниматься ее двухлетний сын Гектор.

Анна Седокова после перерыва вновь начала заниматься боксом. Короткое видео с тренировки она недавно опубликовала в блоге. Для выхода на ринг артистка примерила короткий топ и свободные брюки, а длинные волосы убрала в хвост.

По словам бывшей солистки группы «ВИА Гра», она воспринимает бокс как способ снять стресс. Говоря о занятиях спортом, 36-летняя исполнительница отметила, что предпочитает активные тренировки. Ей проще выйти на ринг, чем выполнять упражнения по растяжке мышц.

«Тренер говорит: «странно, что у девочки, которая никогда не дралась в жизни, такой сильный удар». О, тренер просто не знает, что девочка сражается каждый день и преимущественно с собой», — написала в блоге экс-супруга бизнесмена Максима Чернявского.

Исполнительница пояснила, что ей куда сложнее бороться с собственными комплексами и переживаниями, чем сражаться на ринге в боксерских перчатках. На видео с тренировки быстро отреагировали подписчики артистки, среди которых Наталья Рудова, Анна Семенович, Виктория Боня и другие знаменитости.

Напомним, Анна Седокова недавно отдала своего двухлетнего сына Гектора в секцию. Для ребенка она выбрала тот же вид спорта – бокс. По словам певицы, пока ее наследник воспринимает тренировки как игру.