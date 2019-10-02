Батрутдинов уверен, что Бузова всех мужчин сравнивает с Тарасовым

41-летний резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов и 33-летняя ведущая «Дома-2» Ольга Бузова примут участие в новом романтическом проекте «План Б». Им предстоит найти вторую половинку, за внимание шоумена будут бороться девушки-конкурсантки, а за сердце поющей телеведущей — мужчины, готовые сделать все для того, чтобы Оля убедилась в их искренности и серьезности намерений.

По словам Тимура, еще на этапе кастинга он лично общался с каждым претендентом, мечтающим снискать признание и симпатию Бузовой. Каждому из них резидент Comedy Club задавал один и тот же вопрос: чем вам нравится Ольга? И большинство из пришедших мужчин, по словам Батрутдинова, не задумываясь отвечали: своим трудолюбием.

Сам шоумен не скрывает: Бузова настоящий боец — она относится к тем женщинам, которые могут сделать из простого рядового генерала. Этого у телеведущей не отнять. Ольга не только снимается в сериалах, участвует в различных шоу, поет, выступает с сольными концертами, но и пробует себя в качестве дизайнера.

При этом Тимур убежден: Ольга «ранена в сердце» и всех потенциальных женихов будет сравнивать с бывшим мужем — футболистом Дмитрием Тарасовым, которого когда-то любила.

«Мне кажется, муж еще не ушел из ее сознания. И не надо забывать, что Ольга уже 15 лет существует в формате реалити и строит любовь на камеры», — отметил Батрутдинов в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.

Напомним, бывший муж Ольги Бузовой — футболист Дмитрий Тарасов — вместе с супругой, моделью из Ростова-на-Дону Анастасией Костенко, воспитывает дочь Милану. Ранее стало известно, что возлюбленная спортсмена ждет от него второго ребенка.