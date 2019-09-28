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Тимур Батрутдинов показал свою любимую женщину

И это не Ольга Бузова.

Тимур Батрутдинов показал свою любимую женщину
ТИМУР БАТРУТДИНОВ ФОТО:GLOBALLOOKPRESS.COM

Личная жизнь одной из звезд юмористической программы Comedy Club Тимура Батрутдинова не дает покоя многим россиянкам. Они внимательно следили за тем, как развивались, а потом, к радости поклонниц, оборвались его отношения с Ольгой Бузовой. Артист свободен и находится в поиске, а пока он публично признается в любви единственной женщине.

На своей странице в социальной сети Instagram он нежно поздравил с нем рождения свою маму Наталью Евгеньевну.

«С днем рождения, мамуль! Люблю тебя до неба! Спасибо, что ты у меня, у нас есть», — написал 41-летний Тимур в подписи к трогательному снимку, на котором как раз запечатлены мама и любящий сын.

Напомним, 13 октября в эфир ТНТ выйдет новое шоу «План Б». И вполне может статься, что именно на этом проекте, как раз посвященному поиску второй половинке для Тимура Батрутдинова, актер и встретит любовь всей своей жизни.

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Тимур Батрутдинов показал свою любимую женщину
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