Беременная Костенко опубликовала трогательное фото с подросшей дочкой и мужем

Анастасия Костенко стала женой футболиста Дмитрия Тарасова спустя год, как он развелся с Ольгой Бузовой. А вскоре девушка родила ему дочку Милану. Примечательно, что Бузова до сих пор не смогла найти любимого мужчину. Время от времени она вспоминает про то, как у нее увели мужа. Она до сих пор тяжело переживает из-за развода и предательства. А вот в семье спортсмена царит настоящая идиллия.

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Костенко в начале сентября объявила, что ждет второго ребенка. Она строила трогательную фотосессию с мужем и подросшей дочкой, продемонстрировав округлившийся живот. Девушка тогда отметила, что не может давать советов касательно токсикоза, так как каждый организм индивидуален. Она отметила, что есть за двоих вовсе не обязательно. Модель посоветовала к началу третьего триместра добавлять к обычному рациону 200-300 калорий.

Сейчас Анастасия находится в предвкушении прибавления в семье. В соцсети она опубликовала трогательный снимок с Тарасовым и дочкой. В кадре малышка сидит в белом боди с красными вставками. А на ее ногах красовались стильные кроссовки, которые подарил футболист Алексей Миранчук. Родители девочки тоже примерили шапки разных цветов. «Теперь понятно, что ямочки — наше семейное. А ещё, сегодня у нас небольшой праздник — прорезался 13-ий зуб, первый клык у Милаши», — похвасталась модель.

«Господи, спасибо, что все проходит бессимптомно», — добавила Костенко.

По всей видимости, на этот раз она не так сильно страдает из-за отеков и токсикоза, как во время первой беременности. Ко всему прочему, девушка заявила, что скоро отправится в отпуск с семьей. Поклонники отметили, что Анастасия и Дмитрий выглядит очень счастливыми. «Классные, приятно смотреть на вас!», «Папина, а значит счастливая будет», «Кроссы — подарок от Миранчука. Классные. Юная модель позирует по-взрослому», — прокомментировали пост подписчики.

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