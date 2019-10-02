Тимур Батрутдинов: «С Ольгой Бузовой у нас «дружба на грани»  

На ТНТ начинается шоу «План Б», где главные герои - давние друзья Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова — должны подобрать друг другу пару из некоторого количества претендентов. Проект — идейное продолжение «Холостяка» и «Замуж за Бузову».

«С Олей у нас «дружба на грани»

— Тимур, как к вашему участию в шоу «План Б» отнеслась ваша девушка?

— У меня нет девушки! Иначе бы я не пошел на это шоу.

— Кто же вам поверит. Популярный человек — и без девушки.

— У меня есть хоть и стандартный, но классный ответ. Когда меня спрашивают: «У вас девушки нет?», я говорю: «А вот девушки у меня есть».

— По правилам шоу, если вы не выдадите Олю замуж, а она не найдет вам спутницу, вы будете вынуждены жениться друг на друге. Оля вам нравится как женщина? Вы долгие годы дружите.

больше по теме Ольга Бузова: «Я завидная невеста в квадрате. Даже в кубе!» В эксклюзивном интервью «Телепрограмме» певица и телеведущая рассуждала о финансах, отношениях и профессионализме.

— Очень сложный вопрос… Когда ты очень долго знаешь девушку и то, что происходит в ее жизни, сложно сгенерировать в себе чувства с гормонами любви. Я дал когда-то определение нашим отношениям — «дружба на грани». Я не очень готов за эту грань с Ольгой заходить, потому что тогда, мне кажется, все сломается. Иногда лучше просто дружить, чем…

— А мужчина может просто дружить с женщиной?

— Мой скилл (опыт. — Авт.) дружбы с женщиной прокачан тем, что у меня есть родная сестра — мой самый близкий друг, которая знает все. Психологию женщины мы вместе с ней разбираем. Ничто так не сближает, как родственные связи и совместно пережитые тяготы. Поэтому я верю в дружбу между мужчиной и женщиной.

— Даже если это не сестра?

— Да. Когда мужчина самодостаточен. Бывает, женщину ты хочешь, а бывает, не хочешь, но она интересный собеседник. Не каждого интересного собеседника, извиняюсь, я хочу трахнуть.

— Знаете, что ваши с Олей поклонники пишут? «Они идеальны, переспите и поженитесь уже!». А вам теперь ее замуж выдавать. Чем, по-вашему, хороша Ольга?

— На кастинге я задавал парням вопрос: чем вам нравится Ольга? И все в первых строках говорили: «Ольга трудолюбивая». Она относится к тем женщинам, которые делают из рядовых генералов. Она очень деятельна и действительно трудолюбива. Есть такие существительные: прорывность, прорывательность, прорывистость? Ну, в общем, это про нее. Конечно, она ранена в сердце. Она все равно будет сравнивать всех мужчин со своим бывшим супругом, которого любила. Мне кажется, муж еще не ушел из ее сознания. И не надо забывать, что Ольга уже 15 лет существует в формате реалити и строит любовь на камеры.

— Как думаете, за эти годы она не потеряла способность разделять реальность от съемочной площадки?

— Лично у меня есть ощущение, что, да, ей как раз нужно возвращаться в реальность. И разделять реальность для всеобщего обозрения и то, что для тишины. Мы, когда встречаемся, в последнее время мы не выкладываем это в сторис. Уже хорошо. Мы общаемся и никак это не рекламируем.

— Известно, что вы меломан. Как вам творчество Ольги? Свое мнение ей выражаете?

— Выражаю. По-дружески говорю: «Ольга, мне нравится другая музыка. Но то, что ты реализовалась, не будучи певицей…». Это я ей говорю. Но нечасто, потому что это все-таки ее задевает. Один раз я ей это сказал. Она не обиделась, но… Вернее, не сказала мне, что обиделась. Она очень сильно одухотворена тем, что она делает. И не только она. Я очень хорошо помню этот момент, когда мы все обалдели от того, что Ольга стала певицей, собирающей огромные площадки. Был как-то VK Fest – фестиваль «ВКонтакте» в Петербурге. Обычно толпы были на нашей площадке Comedy Club, где мы шутили, показывали какие-то юморески. И в этот раз тоже было много народу, но не так много, как пришло к Ольге. Собрались со всех площадок! И если я не считаю, что она выдающаяся певица, это не значит, что так оно и есть. В наше время необязательно владеть голосом и хорошо петь, чтобы быть певицей. Важна личность исполнителя, а Ольга, согласитесь, яркая личность и просто интересно, что же еще такого она исполнит. Тем не менее я знаю ее песни. И некоторые даже наизусть. Это феномен.

— Кстати, Оля же не подходит как жена — вы не раз говорили, что избегаете романов с медийными девушками.

— Так оно и есть. Мне кажется, в семье одного медийного человека достаточно. Все-таки девушку рядом с собой я вижу ту, что будет той самой хранительницей домашнего очага.

Если мы все будем ездить по гастролям, кто домом будет заниматься?

«Безумно хочу детей»

— По вашим интервью можно сделать вывод, что вы в принципе допускаете, что можно быть счастливым и самодостаточным человеком, не создав семью. Западный тренд. Это так?

— Да, допускаю. Это когда у меня руки опускаются, и я думаю: «Видимо, судьба такая, нужно быть счастливым в ситуации, в которой ты находишься». Если ты не нашел свою девушку, это не значит, что тебе нужно…

— …ломиться в ЗАГС с первой попавшейся.

— …делать с ней детей, а потом в судах спорить, чей это ребенок, чье имущество и все такое. Хочется уберечь себя от этого. Тем не менее, я безумно хочу детей! На могиле предков я клялся, что продолжу род, все-таки фамилия Батрутдинов на мне висит. Тут такая ответственность, которая меня разрывает. А так я бы давно уже махнул рукой и жил бы по западным трендам, и прожил бы один счастливую жизнь. Вниманием женщин я не обделен.

— Вам сейчас 41?

— Да. У меня даже мысли такие были — надеюсь, это никого не оскорбит: в 1941 году началась Великая Отечественная война. И для меня сейчас начинается война за создание семьи. На сорок пятом году жизни я должен победить как минимум! Может быть, и быстрее это произойдет.

— Как вам удалось не жениться до сих пор — хотя бы ради того, чтобы сделать приятное родителям? Наверняка родственники прессингуют.

— Этот прессинг ослаб, к сожалению, с уходом бабушек и дедушек. А родители не хотят на меня давить. Тоже философски к этому относятся. Батя говорит: «Не торопись, сынок, твое от тебя не уйдет». У меня брак будет не для родителей, а для моих будущих… нет, для наших. Я периодически говорю «моих», но правильнее говорить «для наших с моей возлюбленной детей». Не вижу смысла сходиться, чтобы просто вместе жить и иметь друг другу мозги. Не мой вариант. Дети — только это имеет смысл для того, чтобы люди начинали жить вместе.

— Когда вы были школьником, было принято вешать на стены постеры из журналов. Кто висел у вас в комнате?

— Ван Дамм, Брюс Ли, Шварценеггер из «Хищника», Metallica.

-Так. А из девочек?

— Девочки у меня не висели на стене, они лежали в ящике стола под учебниками — без одежды в основном. Я взрослел на них. Девушки моего детства, по которым я формировал свое «женское мировоззрение» – это Орнелла Мути, Саманта Фокс. И… Кто пел Boys, Boys, Boys? Сабрина! Саманта Фокс вообще была моим идеалом.

«Познакомишься — на второй неделе тема денег вылезает»

-Иногда говорят о том, что институт брака себя изжил. Все больше приверженцев свободных отношений. В журналах пишут о женщинах-полиаморах: это значит, что они спят с разными мужчинами при живом муже. Как вы к таким веяниям относитесь?

— Люди живут, как хотят, и если им так комфортно и это не идет во вред окружающим, то пусть живут на здоровье. Честно. Хотя меня в свое время удивляла такая норма поведения в фильме «Эммануэль». Там они безумно любили друг друга, но спали со всеми подряд. До сих пор это не нашло во мне отклика. Но лично я, может, поэтому и не завожу постоянные отношения, потому что придется хранить верность. Я к верности очень серьезно отношусь. Если уж вы вместе, то зачем тогда другие люди? Мы же для этого и подавляем свои животные инстинкты, собираясь в пары…

— Есть мнение, что женщина должна хранить, а мужчине не обязательно. Мол, это же просто секс на стороне. А семье он верен духовно.

— Считаю, что это полная чушь! Как я буду смотреть в глаза любимому человеку?! Моя девушка еще должна быть моим другом. А я умею дружить с девушками. То есть моя будущая супруга перед тем, как стать супругой, — это друг, с которым я хочу переспать.

— Свадьбу какую хотите? За границей, в красивом замке? Девочкам это важно: белое платьишко, колечки.

— Мне, честно, это настолько не важно, потому что я в качестве ведущего свадеб столько навидался… Но я понимаю, что моя будущая супруга, скорее всего, не была в этих обстоятельствах. Ну, если она захочет… Мы серьезно поговорим: это будет ярмарка тщеславия или для своих исключительно? Я не хочу, чтобы это была ярмарка тщеславия, чисто для журналов.

— Вы никогда не жалели, что лет в 20 не женились — как говорят, «по глупости»?

— Да-да, было такое. Когда тебе кажется, что ты холостяк навсегда, и твое кредо по жизни — волк-одиночка. Тогда вспоминаются моменты, когда ты мог бы остановиться, что встречались девушки, которых я, скорее всего, упустил. Но мы сейчас находимся в данном промежутке времени и жалея прошлое, никак не повлияешь на будущее. Поэтому поэтому я и пошел на проект «План Б». А вдруг? С таким же настроением шел и в «Холостяк» в свое время. Это выход из зоны комфорта — такой кнутик, не позволяющий погрузиться в идею остаться холостяком навсегда.

— А вы еще живете в окружении ваших женатых друзей, у которых давно дети. Взять хоть Харламова. И у вашей сестры дети. Когда вам случается с ними поиграть, сердце не екает? Не жалеете об упущенном?

— Когда я вожусь с племянницами, у меня нет такого. Я вижу абсолютно батрутдиновские черты и отношусь к ним как к своим детям. Я не думаю, что у меня могли такие быть. Они у меня уже есть. И люблю не как своих, а просто они мои и я их люблю. Люблю безумно харламовскую дочурку. Она, кстати, еще и моя крестница. Детский взгляд на мир как-то заряжает — оптимизмом, что ли. И все проблемы менее тяжелыми становятся. Но сердце пока не екает. У меня вот в этом направлении вот что возникает: интересно, а какие, какие будут мои дети? Ведь они же возьмут и с моей супруги что-то. И дальше – какая будет моя супруга?

— Она может быть простой, обычной девушкой, не из богемы?

-Конечно, я же сам из простой семьи. Я изначально не из богемы. Шоу-бизнес меня не испортил и не сделал меня богемным. Я все так же бываю в своем родом городе, общаюсь со своими одноклассниками, которые меня «держат возле земли» и не дают забывать корни.

— Просто ощущение, что в такого рода телешоу участвуют девушки определенного типажа. Они даже выглядят одинаково: брюнетки с накаченными губами.

— А еще у них одинаково наращенные волосы.,. Меня жутко раздражают волосы наращенные, эти капсулы! Стоит запустить руку в волосы девушке, и все — ты понимаешь, что там конструкция, что-то похожее на киборга. Вот, кстати, недавно посмотрел фильм Родригеса про девушку-робота. Она рисованная, а все остальные люди живые. И у меня промелькнуло, что эта девушка-киборг гораздо симпатичней и человечней, чем многие «девушки-киборги», которые сейчас инстаграмы заполняют. Крутишь ленту, анимация получается — и один и тот же человек! Да, помимо одинаковой внешности еще и одинаковые судьбы. «Вот я, вот я на Мальдивах». И ты понимаешь, что не просто так она делает себе эти операции и оказывается на Мальдивах. Если в Москве видишь девушку симпатичную, красивую, то велика вероятность, что она не считает зазорным поучаствовать в эскорте. Они говорят: «Ну, у нас есть выбор – делать это бесплатно или за хорошие деньги». Зачастую в Москву девушки для этого и приезжают. Я частенько попадался на эту удочку.

— Узнаваемость мешает построить искренние отношения?

— К сожалению. Уже на второй неделе начинается: «реши мои проблемы, заплати за меня там, заплати тут». Деньги, сразу деньги вылезают! Да что там, буквально на первой неделе вообще! Я, конечно, не жадный и плачу, но сразу же понимаю свою основную функцию в таких отношениях.

— Как-то вы рассказывали, что как-то зарегистрировались в «Тиндере» и там пытались познакомиться. Было так, что потом в реальности встречались?

Респондент: Да, было. Но чаще люди не верят, что это я. Но мне больше понравилась функция, что можно ставить точку поиска знакомств. Допустим, планируешь в Лондон поехать один, поставил за месяц этот поиск, и, блин, свайпаешь, свайпаешь…

— А зачем в Лондон одному ехать?

— Люблю налегке путешествовать. Во-первых, у меня везде есть друзья, а во-вторых, может, это парадоксально, но я везде нахожу себе девушку!

— Это как раз логично.

— А в том же Лондоне велика вероятность встретить человека с совершенно другой ментальностью, которая меня не знает. И мы оба просто люди. И меня оценивают просто как человека.

«От меня нет «голубой угрозы»

— Проект «Холостяк» выходил раз пять. Никто из героев не женился. Бузова после «Замуж за Бузову» осталась незамужней. И понятно, что это просто шоу, и обидно же каждый раз. Зрительницам.

— Да… Я попытался! Но как-то, когда шоу заканчивается, все это вдруг перестает быть сказкой в публичном пространстве. Становится делом только двух людей. Еще получается, что тебя выиграли. Говорят же про победительницу шоу «Холостяк». Как?! То есть ты – приз?! Все очень хотели, чтобы я выбрал Галину, и удивились, когда я выбрал Дашу. С Галиной мы дружим, прекрасно общаемся, и она снялась даже в «ХБ2», в самоироничной роли, где я к ней возвращаюсь со словами: «Галина, я все понял! Я передумал, я к тебе возвращаюсь». А Даша на тот момент меня привлекла как девушка. Я не могу говорить об этом подробно, потому что Даша вышла замуж, да и у Галины все хорошо. Я безумно счастлив. Это для меня закрытый гештальт, потому что все-таки какое-то чувство ответственности за тех, кого мы приручили, мне мешало расслабиться до конца. Когда я узнал, что у них все хорошо, все, я отпустил этого «Холостяка».

А так мне даже снились сны после этого проекта. Снилась моя свадьба. Невеста была просто девушка расплывчатая. Все вокруг желали, чтобы я женился на ней, а я не хотел. И типа она была беременная. Была беременна не от меня, и я женился на ней, чтобы помочь ей не запятнать репутацию. И щемило чувство, что своим поступком я делаю хорошо всем, кроме себя. Я проснулся тогда с мыслью: а почему я должен создавать семью ради других?! Нет. Это исключительно мой выбор, мое решение. И если в этот раз я вдруг не найду среди участниц своего человека, это не трагедия.

— Вы любите красиво ухаживать — удивлять девушку корзиной цветов, коробочкой от «Тиффани»? Или ерунда это все?

— В последнее время, надо признаться, я нахожусь в режиме ленивого ухаживания. И вообще все это стало похоже на «день сурка». У меня главная проблема: я не умею расставаться с девушками. И в итоге меня…

— Ненавидит пол-Москвы?

—Ну как меня можно ненавидеть? Я девушек люблю и у нас это взаимно. Обижаются только те, кто хочет постоянных отношений, а я их им не даю. И я их понимаю, но всё равно постоянных отношений от меня добиться сложно. Но всегда рад их видеть. У меня большое сердце — я люблю каждую девушку по своему. И не стоит на меня вешать ярлык бабника — я люблю каждую не только телом, но и душой.

— Так вы устали от свободных отношений или нет?

— Возможно. Всегда, всегда хочется туда, где нас нет. Те, кто холостячествует, хотели бы пришвартоваться в тихую гавань, и оттуда уже отстреливаться от проблем современного мира. А те, кто эту гавань себе уже организовал, ностальгируют по тем временам, когда можно жить безответственно.

— Наверное, ваш друг Гарик Харламов вам искренне завидует.

— Гарик не завидует. Он всегда был человеком постоянных отношений, не в пример мне. Он счастлив в своей семье и он как раз тот самый человек, который меня постоянно пилит на тему «когда ты уже женишься, Батр?»

— Поди, и выпить-то не с кем?

— Ну почему же, друзья есть, все ровесники переженились, поэтому мой близкий круг общения помолодел! Например, Егор Крид – мой коллега по статусу холостяка и по одноименному шоу. С Пашей Кравцом у нас постоянные диалоги о том, что быть холостяком классно, но деструктивно.

— Не косятся?

— Ну, относятся с иронией. Самое главное, что мы сразу все высказали и по поводу возраста, и женитьбы, и что я нормальный чувак. В общем, дружу теперь с младшими холостяками.

— Что за парни пришли на кастинг свататься к Бузовой? Нормальный мужик разве в телевизор за женщиной пойдет? За пиаром, говорят, все идут. И часто — такие парни, которым девушки вовсе не нужны.

— Да есть там нормальные! Я бы ярлыки не вешал на людей, которые пришли на реалити-шоу. Сейчас вообще жизнь стала публичной. Тот же инстаграм: люди все о себе выкладывают. Мне это не очень нравится. Но, тем не менее, это нормально для современного общества. Шоу — это как инстаграм, только на аккаунте телеканала ТНТ.

— Вы сколько-нибудь верите, что на самом деле влюбитесь в этом новом шоу?

— Когда я шел на «Холостяка», я действительно надеялся там встретить ту самую. А когда вернулся, девушек у меня стало гораздо больше, чем 20, предложенных на проекте. И спектр гораздо шире – и увлечений, работ, взглядов, и физических, физиологических данных, конечно же. Жизнь победила шоу! Поэтому есть скепсис легкий. Не буду врать, что я одухотворен, что здесь-то я точно найду спутницу… Нет. Но надежда же умирает последней. Не исключено, что мою избранницу так и будут звать – Надежда…

ВОПРОС РЕБРОМ

— Не кажется ли вам, что Ольга в публичном своем проявлении иногда бывает неискренней?

— Ну…Кажется.

— Даже лицемерной.

— Да, я слышал такое мнение. Но я бы не называл это такими резкими словами — лицемерие, неискренность. Ольга — шоумен или правильней — шоугёл! Она делает шоу каждым своим шагом, словом, выходом в свет. Уберите Ольгу Бузову и вам не о ком будет поговорить. Общаясь с ней лично, я ни разу ее не поймал на неискренности. Именно поэтому мы с ней дружим так много лет. В шоу-бизнесе особенно важно иметь такого близкого человека, какими мы являемся друг другу. Просто побыть собой и снова идти под софиты утрировать и вызывать резонанс

— Недавно Ксения Собчак затронула эту тему в интервью и довела Олю до слез. Это стратегия Бузовой – выдавать неискренность за искренность?

— Я это, пожалуй, оставлю без комментариев, чтобы потом мне не прилетело от Ольги. Но да: это то, над чем ей стоит работать. Когда мы с ней один на один, без камер, все пропадает. Это другой человек. Но поймите, она столько лет на телевидении.

— Вы с Олей откровенны? Можете говорить на глубоко личные темы?

— Да. Я хранитель очень многих ее тайн. Я стараюсь поддерживать ее, защищать ее, насколько я могу, от негатива из вне. На это и есть друзья.

Шоу «План Б». ТНТ, по воскресеньям с 13 октября.