Бузова и Харламов совместно будут искать жену Батрутдинову

Тимур Батрутдинов остается последним неженатым резидентом Comedy Club среди тех, с кем он начинал: Гариком Харламовым, Павлом Волей, Гариком Мартиросяном, Александро Реввой и Вадимом Галыгиным. Юмориста никак не могут женить.

ТНТ уже пытался решить эту сложную задачу — найти Тимуру девушку его мечты. Вторая попытка называется «План Б». По условиям этого романтического реалити-шоу, Ольга Бузова ищет жену Тимуру, а он ей-мужа. Если помочь друг другу они не смогут — им придется пожениться. Первый выпуск выйдет на экраны уже 13 сентября.

«Тимур Батрутдинов – самый завидный холостяк ТНТ, а Ольга Бузова пока не встретила того самого, который сможет прийти и взять ее… под венец.Они знакомы давно, а значит могут помочь друг другу наладить личную жизнь в новом шоу «План Б» на ТНТ» , — говорится анонсе программы на сайте телеканала.

больше по теме Бузова и Батрутдинов с новой силой спровоцировали слухи о романе Известно, что певицу и юмориста связывает давняя дружба.

Отметим, что уже давно ходят слухи о тайном романе Ольги и Тимура. В прошлом году они вместе ездили отдыхать в Таиланд. Затем они играли в паре на шоу «Гле логика?» Азамата Мусагалиева. также звезды нежно поздравляют друг друга с праздником. Правда оба актера отрицают романтическую связь и утверждабют, что между ними просто теплые дружеские отношения.