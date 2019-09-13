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Бузова и Харламов совместно будут искать жену Батрутдинову

В эфир выходит новое шоу «План Б» на ТНТ.

Бузова и Харламов совместно будут искать жену Батрутдинову
Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова/фото: instagram.com/buzova86/

Тимур Батрутдинов остается последним неженатым резидентом  Comedy Club среди тех, с кем он начинал: Гариком Харламовым, Павлом Волей, Гариком Мартиросяном, Александро Реввой и Вадимом Галыгиным. Юмориста никак не могут женить.

ТНТ уже пытался решить эту сложную задачу — найти Тимуру девушку его мечты. Вторая попытка называется «План Б». По условиям этого романтического реалити-шоу, Ольга Бузова ищет жену Тимуру, а он ей-мужа. Если помочь друг другу они не смогут — им придется пожениться. Первый выпуск выйдет на экраны уже 13 сентября. 

«Тимур Батрутдинов  – самый завидный холостяк ТНТ, а Ольга Бузова пока не встретила того самого, который сможет прийти и взять ее… под венец.Они знакомы давно, а значит могут помочь друг другу наладить личную жизнь в новом шоу «План Б»  на ТНТ» , — говорится анонсе программы на сайте телеканала.

Отметим, что уже давно ходят слухи о тайном романе Ольги и Тимура. В прошлом году они вместе ездили отдыхать в Таиланд. Затем они играли в паре на шоу «Гле логика?» Азамата Мусагалиева. также звезды нежно поздравляют друг друга с праздником. Правда оба актера отрицают романтическую связь и утверждабют, что между ними просто теплые дружеские отношения. 

 

 

 

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«План Б»Канал ТНТновое реалити-шоуОльга БузоваТимур Батрутдинов

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Бузова и Харламов совместно будут искать жену Батрутдинову
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