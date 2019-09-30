Бузова продемонстрировала, с чем сочетать джинсовые мини-шорты

Ольга Бузова опубликовала в Instagram понравившийся ей кадр из личного альбома. На фото знаменитость позирует в трендовых мини-шортах. Ранее о сезонной моде на деним напоминала соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — Эвелина Хромченко, которая отметила, что особой популярностью будут пользоваться наряды из искусственно «состаренной» джинсы.

Экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова продемонстрировала, с чем сочетать мини-шорты. Подобрав к образу клетчатую укороченную рубашку. Сама Бузова тщательно следит за всеми модными тенденциями. Ольга не только снимается в сериалах, выступает с сольными концертами, но и пробует себя в качестве дизайнера.

К слову, свое фото в шортах публиковала в Instagram и соведущая Бузовой — 36-летняя Ксения Бородина. Возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова проводит осенние каникулы в Штатах. По словам знаменитости, она осталась под большим впечатлением, посетив Гранд-Каньон в Аризоне.

«Завораживает все: и красота самого каньона, и река Колорадо, протекающая по его дну, и распевы ветра, и оглушающая тишина», — добавила Ксения.

Примечательно, что в отличие от Бузовой телеведущая не стала демонстрировать перед объективом фотокамеры пресс, подобрав к светло-голубым джинсам простую черную футболку с принтом.