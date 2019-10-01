На похоронах Захарова зачитали обращение Путина к дочери режиссера

Актер Виктор Раков во время траурной церемонии прощания с режиссером и художественным руководителем «Ленкома» Марком Захаровым зачитал правительственную телеграмму от президента России Владимира Путина. Она была адресована дочери Захарова Александре, народной артистке России.

«Примите слова поддержки в связи с постигшим вас великим горем. Все творчество Марка Захарова стало уникальным в российской культуре. Мы навсегда сохраним память об этом великом мастере и творце», — говорилось в правительственном сообщении.

Отметим, что проводить в последний путь выдающегося режиссёра собралось огромное количество жителей столицы. Многие не сдерживают слез. Наш корреспондент также присутствует в зале на панихиде — она началась утром из-за большого количества желающих проститься. При этом директор «Ленкома» Марк Варшавер объявил, что театр будет носить имя Марка Захарова.

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьёзные проблемы со здоровьем.