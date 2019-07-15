Актер Виктор Раков выдал дочь замуж

Влюбленные встречались два года, перед тем как пожениться. Анастасия и Денис зарегистрировали отношения в одном из московских ЗАГСов, а свадьба прошла в подмосковном Софрино — в доме Раковых.

«Все было скромно, погуляли в кругу самых близких. Жалко только, брата не было — он отдыхает в лагере», — поделилась Анастасия с «ЭГ», имея в виду младшего брата, 12-летнего Данилу.

Судя по фото в Instagram, родители пары отлично поладили. «Папа Толя и папа Витя», — написал 57-летний актер в личном блоге под совместной фотографией с отцом Дениса.

История Анастасии и Дениса началась, как в романтическом фильме: пара познакомилась во время занятий танцами. Анастасия работает продюсером, а Денис окончил медицинский вуз и трудится фармацевтом.

Дочь родилась от второго брака Ракова. С Людмилой Виктор прожил 30 лет, она родила артисту дочь и сына. Первой избранницей Виктора стала однокурсница Ольга Илюхина. В этом браке у пары появился сын Борис. Супруги расстались из-за неверности Илюхиной.

«Однажды жена просто сказала, что любит другого человека. Как в плохом романе. Мы как раз выпускали спектакль «Мудрец», и тут она меня огорошила этой новостью. Это было очень тяжело. Я не мог жить с женой», — признавался артист в одном из интервью.