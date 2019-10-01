Закончить спектакль «Капкан» поручили дочери Марка Захарова

Доработать неоконченный спектакль «Капкан» поручили дочери скончавшегося 28 сентября режиссера Марка Захарова Александре. Постановка стала одной из самых важных работ режиссера последнего времени – несмотря на болезнь, Захаров уделял большое внимание театру, и именно «Капкан» он разрабатывал с особой любовью.

После смерти худрука директор «Ленкома» Марк Варшавер отмечал, что сотрудники театра завершат постановку Захарова, но к намеченной премьере – 2 декабря — могут не успеть. Планировалось, что премьеру перенесут на неопределенный срок. На состоявшейся в понедельник, 30 сентября, встрече руководителей столичных театров Варшавер отметил, что премьера «Капкана» не будет задержана ни на один день. Он подчеркнул, что постановка почти окончена. Доработать ее поручили дочери именитого режиссера – Александре Марковне, пишет ТАСС.

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Отмечается, что «Капкан» является вольной сценической фантазией по мотивам произведений писателя Владимира Сорокина. Главные роли играют Дмитрий Певцов, Александр Збруев и Виктор Раков.