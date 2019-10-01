НОВОСТИ

Закончить спектакль «Капкан» поручили дочери Марка Захарова

Директор «Ленкома» Марк Варшавер пообещал, что премьера постановки состоится в декабре.

Закончить спектакль «Капкан» поручили дочери Марка Захарова
Александра Захарова/Фото: Кристина Безбородова/КП

Доработать неоконченный спектакль «Капкан» поручили дочери скончавшегося 28 сентября режиссера Марка Захарова Александре. Постановка стала одной из самых важных работ режиссера последнего времени – несмотря на болезнь, Захаров уделял большое внимание театру, и именно «Капкан» он разрабатывал с особой любовью.

После смерти худрука директор «Ленкома» Марк Варшавер отмечал, что сотрудники театра завершат постановку Захарова, но к намеченной премьере – 2 декабря — могут не успеть. Планировалось, что премьеру перенесут на неопределенный срок. На состоявшейся в понедельник, 30 сентября, встрече руководителей столичных театров Варшавер отметил, что премьера «Капкана» не будет задержана ни на один день. Он подчеркнул, что постановка почти окончена. Доработать ее поручили дочери именитого режиссера – Александре Марковне, пишет ТАСС.

Марк Захаров
Марк Захаров/Фото: Евгения Гусева/КП

Отмечается, что «Капкан» является вольной сценической фантазией по мотивам произведений писателя Владимира Сорокина. Главные роли играют Дмитрий Певцов, Александр Збруев и Виктор Раков.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александра ЗахароваЛенкомМарк Захаровспектакль Капкахумер Марк Захаров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Закончить спектакль «Капкан» поручили дочери Марка Захарова
Интересно?
Поделись с друзьями: