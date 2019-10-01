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Олег Меньшиков пришел проводить в последний путь Марка Захарова

Артист почтил память покойного художественного руководителя театра «Ленком».

Олег Меньшиков пришел проводить в последний путь Марка Захарова
Олег Меньшиков (Фото: Globallookpress.com)

Церемония прощания с художественным руководителем московского театра «Ленком» Марком Захаровым проходит в его родном театре 1 октября. Напомним, что о кончине народного артиста СССР стало известно 28 сентября. Марк Анатольевич скончался после продолжительной болезни. Еще в августе его госпитализировали с восполнением легких.

Известие о смерти Захарова стало полной неожиданностью для его окружения, театральной труппы и коллег. Гражданскую панихиду было решено провести в московском театре «Ленком», который режиссер возглавлял на протяжении 46 лет.

Проводить Марка Захарова в последний путь пришли его близкие друзья, родственники и поклонники. Как передает корреспондент Teleprogramma.pro, среди присутствующих на траурной церемонии были замечены: Федор Добронравов, Карен Шахназаров, Владимир Машков, Константин Эрнст, Юрий Грымов и многие другие. Дочь покойного не отходит от гроба.

Проститься с художественным руководителем московского театра «Ленком» пришел и Олег Меньшиков. Ранее в прессе писали о том, что артист якобы находился в больнице. Однако сам Олег Евгеньевич от комментариев отказался. На гражданской панихиде народный артист России был молчалив. Меньшиков поднес к гробу Захарова цветы, после чего быстрым шагом удалился, дав возможность другим попрощаться с деятелем искусства.

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Олег Меньшиков пришел проводить в последний путь Марка Захарова
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