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Клюев на прощании с Захаровым перечислил его правительственные награды

По словам актера, режиссер всегда называл себя «советским человеком».

Клюев на прощании с Захаровым перечислил его правительственные награды
Клюев высказался на похоронах с Захаровым/Кристина Десятова

Актёр театра и кино Борис Клюев на прощании с художественным руководителем «Ленкома» Марком Захаровым заявил, что у того были все правительственные награды. При этом себя выдающийся режиссер всегда называл советским человеком. Напомним, наш корреспондент работает на гражданской панихиде.

Марк Захаров. Фото
Захаров называл себя всегда «советским человеком»/globallookpress.com

«Сегодня мы прощаемся с ним. Перевёрнута страница, он всегда был советским человеком. Именно так он говорил о себе. И родина щедро награждала его за все. Он имел все правительственные награды по заслугам», — заявил Борис Клюев.

Марк Захаров в 2018 году был удостоен звания герой труда Российской Федерации. В 1991 году режиссер получил звание Народного артиста СССР. Он лауреат государственной премии СССР и трех государственных премий России. Полный кавалер ордена «За заслуги пред отечеством».

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьёзные проблемы со здоровьем. Режиссер долго не обращался к врачам и запустил пневмонию.

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Клюев на прощании с Захаровым перечислил его правительственные награды
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