Марк Варшавер объявил о переименовании театра «Ленком»

В скором времени культурное учреждение будет носить имя Марка Захарова. Корреспондент Teleprogramma.pro работает на панихиде.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер объявил на прощании с художественным руководителем театра Марком Захаровым, что «Ленком» будет переименован. В самое ближайшее время подпишут приказ, согласно которому театр будет называться «Ленком» имени Марка Захарова.

Добавим, что в зале в этот момент стояла гробовая тишина. Люди тихо плакали. Не все даже поняли, что в этот момент говорит со сцены Марк Варшавер.

Отметим, что проститься с Марком Захаровым пришли уже несколько тысяч человек. Многие не скрывали своих слез на траурной церемонии. Дочь режиссера Александра не отходит от гроба. Актриса не переставая плачет. Многие отмечают, что у женщины случилась самая настоящая истерика.

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьёзные проблемы со здоровьем. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне пневмонии.