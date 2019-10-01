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Марк Варшавер объявил о переименовании театра «Ленком»

В скором времени культурное учреждение будет носить имя Марка Захарова. Корреспондент Teleprogramma.pro работает на панихиде.

Марк Варшавер объявил о переименовании театра «Ленком»
Варшавер объявил о переименовании "Ленкома"/globallookpress.com

Директор «Ленкома» Марк Варшавер объявил на прощании с художественным руководителем театра Марком Захаровым, что «Ленком» будет переименован. В самое ближайшее время подпишут приказ, согласно которому театр будет называться «Ленком» имени Марка Захарова.

Марк Захаров. Фото
Театр «Ленком» будет переименован/globallookpress.com

Добавим, что в зале в этот момент стояла гробовая тишина. Люди тихо плакали. Не все даже поняли, что в этот момент говорит со сцены Марк Варшавер.

Отметим, что проститься с Марком Захаровым пришли уже несколько тысяч человек. Многие не скрывали своих слез на траурной церемонии. Дочь режиссера Александра не отходит от гроба. Актриса не переставая плачет. Многие отмечают, что у женщины случилась самая настоящая истерика.

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьёзные проблемы со здоровьем. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне пневмонии.

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Марк ВаршаверМарк ЗахаровТеатр "Ленком"умер Марк Захаров
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Марк Варшавер объявил о переименовании театра «Ленком»
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