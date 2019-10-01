В день похорон Захарова «Ленком» обыскивают с собаками с семи утра

Здание театра «Ленком» в центре столицы на улице Малая Дмитровка обыскивают полицейские с собаками с семи часов утра. Отметим, что именно здесь состоится прощание с выдающимся режиссером Марком Захаровым, который ушел из жизни 28 сентября 2019 года. Его похоронят на Новодевичьем кладбище столицы 1 октября.

Сотрудники полиции отмечают, что необходимо избежать любых экстренных ситуаций в этот скорбный день. Дело в том, что на прощание придет огромное количество людей. Не исключены какие-нибудь провокации. Кстати, на входе в театр висят афиши с предстоящими спектаклями. При этом везде Марк Захаров по-прежнему значится как художественный руководитель театра.

Поклонники Марка Захарова оставляют у входа в театр записки и стихи в память о режиссере. Также у входа огромное количество цветов. Как известно, режиссера любили миллионы россиян.

Марк Захаров скончался в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне затянувшейся пневмонии.