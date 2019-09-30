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Мама Захарова мечтала, чтобы сын стал инженером

Режиссер практически смирился с этой участью.

Мама Захарова мечтала, чтобы сын стал инженером
Марк Захаров. Фото: Global look press /Екатерина Цветкова

Удивительно, но мама Марка Захарова Галина Бардина, будучи актрисой и преподавателем в театральном кружке, категорически была против желания сына связать свою жизнь со сценой, пишет «КП».

После школы Захаров собирался в ГИТИС на театральное, однако мать настояла, чтобы тот отдал документы на инженерную специальность. По баллам будущий режиссер прошел только на факультет «канализации и водоотведения». Ему это жутко не нравилось, однако авторитет матери был сильнее. И вот тут произошло настоящее чудо – Галине Сергеевне приснился какой-то чудесный сон, под влиянием которого она проснулась с абсолютно новым настроением, позволив сыну осуществить мечту о театре.

Захаров в детстве. Фото
Захаров в детстве. Фото Global look press

Кстати, это не единственный случай в биографии актера, тем или иным образом связанный с какими-то мистическими событиями и совпадениями. Само свое существование и появление на свет Захаров объяснял тесными сапогами отца, который в 16 лет собрался в армию. Однако обратился за пошивом «кирзачей» не к тому сапожнику. Обувь получилась слишком тесной, Анатолий Захаров в армию не пошел. Зато встретил свою будущую супругу, женившись на ней уже на следующий год.

Захаров в детстве. Фото
Захаров в детстве. Фото Global look press

Напомним, Марк Анатольевич умер 28 сентября от пневмонии. В настоящий момент к его родному «Ленкому» тысячи благодарных зрителей приносят цветы, оставляя их возле афиш.

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Мама Захарова мечтала, чтобы сын стал инженером
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