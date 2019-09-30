Симонова в молодости признавалась Захарову в любви

Это был единственный неформальный разговор между ними во время съемок «Обыкновенного чуда».

Актрису Евгению Симонову в молодости называли «лучшей принцессой России». Такое прозвище прикрепилось к ней из-за большого количества подобных ролей, которые ей довелось сыграть в театре им. Маяковского. Слух о ее особенном таланте докатился и до Марка Захарова, произошло это как раз в тот момент, когда он начинал работу над «Обыкновенным чудом». Актриса с радостью отреагировала на предложение знаменитого режиссера сняться в его фильме.

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По словам Евгении Симоновой, в Захарова влюблялись абсолютно все артистки, которым посчастливилось работать под его началом. Произошло это и с ней.

Однажды Захаров ехал со съемок в одном автомобиле с Евгенией Симоновой и Ниной Ковтун. Девушки на заднем сидении решили съесть шоколад и зашелестели оберткой. Захаров, всегда хранящий гробовое молчание в машине, неожиданно обернулся и обратился к Симоновой: «Евгения Павловна, какие у вас еще есть слабости?»

Актриса обомлела от неожиданности и ответила: «Я влюбляюсь в режиссеров, у которых снимаюсь в фильмах». Захаров ответил артистке чуть уловимой улыбкой. Этот эпизод Евгения Симонова вспомнила в эфире программы «Сегодня вечером».

Напомним, прощание с великим российским режиссером состоится 1 октября на Новодевичьем кладбище. Гражданская панихида пройдет в «Ленкоме». Захаров ушел от нас на 86 году жизни 28 сентября.