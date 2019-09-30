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«Без него камертон исчез»: Миронов опечален уходом Захарова

По словам актера, все в театре потрясены смертью любимого режиссера.

«Без него камертон исчез»: Миронов опечален уходом Захарова
Миронов высказался после смерти Захарова/globallookpress.com

Народный артист России Евгений Миронов высказался в связи со смертью выдающегося режиссера и художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова. Он отметил, что в театре все потрясены его неожиданным уходом из жизни.

«Без него камертон исчез. Понимаете. Это очень серьезно. К сожалению, об этом вспоминаешь только, когда это случается. Но вот этот его голос. Его мнение. Оно было очень важно», — заявил Евгений Миронов, слова которого приводит «Пятый канал».

Отметим, что режиссёр Марк Захаров скончался в одной из московских клиник. В последнее время он достаточно часто в беседах с журналистами жаловался на головные и зубные боли. Несколько недель назад стало известно, что режиссер находится в больнице. Его состояние, то улучшалось, то ухудшалось.

Как отмечал директор «Ленкома» Марк Варшавер, Захаров даже будучи в больнице рвался на работу. Врачи отмечали его любовь к жизни. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. У режиссера началась пневмония. Похороны пройдут 1 октябр

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Евгений МироновМарк Захаровумер Марк Захаров
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«Без него камертон исчез»: Миронов опечален уходом Захарова
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