Звездные истории

Один из немногих: Марк Захаров не снимал жену в кино

Нина Лапшинова отличалась незаурядной внешностью и талантом.

Один из немногих: Марк Захаров не снимал жену в кино
Нина Лапшинова и Марк Захаров. Фото: Анатолия Жданова /КП

Марк Захаров с детства был погружен в театр. Его мать Галина Бардина вела кружок актерского мастерства. В жены он взял тоже актрису – очаровательную Нину Лапшинову. Дочь Александра тоже пошла по стопам родителей. Однако режиссер был убежден, что личную жизнь нужно разграничивать с работой.

Возможно, именно поэтому он никогда не приглашал играть в своих фильмах супругу. Нина Лапшинова появилась один единственный раз в его картине «12 стульев», где она сыграла супругу отца Федора. Актриса была замотана в одежду с ног до головы, а слов у нее оказалось ничтожно мало, поэтому оценить талант и неординарную внешность актрисы было сложно. Но таков был Захаров – своих не продвигал.

Захаров с женой. Фото
Фотография из семейного альбома Марка Захарова, режиссер с женой Ниной. Фото Global look press /Александр Стернин

По сути, работая у своего мужа в «Ленкоме», Нина Тихоновна обрекла себя быть тенью великого мастера. Но это был ее сознательный выбор.

Известно, что пара познакомилась еще в ГИТИСе, где девушка занималась стенгазетой. Однажды она попросила Захарова нарисовать для нее карикатуру, так все и завязалось. После института они поженились и переехали в Пермь служить в местном театре. Однако через 4 года перебрались назад в Москву, а еще через 3 года в 1962 году у них родилась единственная дочь Александра.

Захаров. Фото
Из семейного альбома Марка Захарова, режиссер с дочерью. Фото Global look press /Александр Стернин

Когда Александра выросла и вышла замуж за актера Владимира Стеклова, они очень мечтали о внуках, но так и не дождались. До режиссера дошли слухи, что зять изменяет любимой дочери, и пара развелась. Александра больше замуж не выходила.

В 2014 году Нина Тихоновна умерла от рака, Марк Анатольевич пережил супругу на 5 лет. Его похороны состоятся на Новодевичьем кладбище 1 октября.

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Один из немногих: Марк Захаров не снимал жену в кино
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