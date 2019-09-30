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Коллеги о Захарове: он держал дистанцию, но не был заносчив

Актеры вспоминают любимого режиссера.

Коллеги о Захарове: он держал дистанцию, но не был заносчив
Марк Захаров. Фото Global look press Александр Стернин

Есть легенда, что Марка Захарова в его родном театре называли не иначе, как Мрак Анатольевич. Виной тому – непрошибаемый холодный вид режиссера и несгибаемый характер. Однако актеры его родного «Ленкома» категорически отвергли эту версию в программе «Сегодня вечером».

Захаров действительно несколько отграничивался от своих коллег, но не потому, что был мрачным или холодным. Как раз наоборот, он считал актеров практически родственниками, но ради сохранения рабочей атмосферы всегда держал дистанцию.

Став главным режиссером «Ленкома» в 1973 году, он практически сразу добился бешеной популярности у зрителей, окружив себя настоящей плеядой звезд. И никакой звездной болезни. Лидия Федосеева-Шукшина вспоминала, что роль мадам Грицацуевой в «12 стульях» он предложил, заявившись лично к ней домой. Актриса настолько обомлела от того, что к ней пришел известный режиссер, что потеряла дар речи и стала говорить глупости.

Так же вел себя Захаров и с простыми людьми. Журналист «КП» Анна Велигжанина, к примеру, вспомнила, как попросила режиссера вместе с актерской группой фильма «Обыкновенное чудо» показать сценку для победителя газетной викторины. Представляете, какая наглость? Где газетная викторина и где великий режиссер с его звездами? Но легендарный худрук подхватил эту идею, уговорив ввязаться в проект таких выдающихся личностей, как Абдулова, Янковского, Симонову… Кстати, актриса и вовсе работала в другом театре (имени Маяковского), а звонки Велигжаниной просто сбрасывала.

Но для Захарова важнее всего в жизни было желание творить, созидать что-то новое, неординарное. И ради этого он мог горы свернуть, какой бы дурацкой затея ни казалась окружающим. Кстати, его дочь Александра вспоминала, что его идею с «Юноной и Авось» вначале так и воспринимали – считали ее глупостью. Однако непоколебимая вера в себя и своих актеров привела рок-оперу и самого Захарова к мировой славе.

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Коллеги о Захарове: он держал дистанцию, но не был заносчив
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