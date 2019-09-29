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Волочкова: «Последние годы отец Ариши видится с ней раз в полгода»

Балерина рассказала о реальных отношениях Вдовина с дочерью

Волочкова: «Последние годы отец Ариши видится с ней раз в полгода»
Балерина Анастасия Волочкова. Фото: КП/Гусева Евгения

Анастасия Волочкова воспитывает 14-летнюю дочь Ариадну практически одна. Балерина рассказала в своей колонке для сайта Teleprogramma.pro о том, что отец девочки бизнесмен Игорь Вдовин видится с ребенком крайне редко.

«Именно я настояла на том, чтобы ребенок больше общался с папой, потому что это ей необходимо. Но на протяжении последних 6-7 лет отец Ариши виделся с ней раз в полгода», — отмечает балерина.

Вообще, Волочкова со Вдовиным в последнее время находятся в конфликте. Всему виной – деньги, которые бизнесмен занял у артистки много лет назад и до сих пор не отдал.

Балерина не так давно заявляла, что Вдовин купил квартиру одной из своих спутниц за 50 миллионов рублей! Разумеется, Волочкова была крайне возмущена данным фактом.

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Тэги:

Анастасия ВолочковаАриадна Волочкова
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Волочкова: «Последние годы отец Ариши видится с ней раз в полгода»
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