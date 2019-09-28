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Волочкова призналась, что ее кот впечатлен комментариями в Сети

Мол, животное ей подсказало не обращать внимания на придурков.

Волочкова призналась, что ее кот впечатлен комментариями в Сети
Анастасия Волочкова. ФОТО: КП/ВИСЛОВ ИВАН

Недавно открывшая комментарии на своей странице в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова, похоже, скоро пожалеет об этом. По крайней мере, как утверждает балерина, ее кот Лакки уже под большим впечатлением от того, что пишут некоторые комментаторы.

«Но Лакки мне подсказал, что когда пишут придурки и моральные уроды, то не надо обращать внимание. Люди! Куда катится мир?! Хотите, честно скажу? Мне абсолютно все равно, что обо мне думают люди, которые даже не знакомы со мной», — признается в своей новой публикации Анастасия.

Она отмечает, что для нее важно то, что думает о ней тот человек, который находится с ней именно сейчас! И, мол, шпагат звезды ему интереснее, чем то, что пишут подписчики.

«Неужели многие думают, что нам эта нелепая писанина интересна? Мои дорогие, займитесь своей жизнью! Не стоит лезть в мою жизнь, в мою душу, в мою постель, в мою тарелку», — уверенно заявляет Волочкова.

Напомним, волна негативных комментариев поднялась после того, как Анастасия опубликовала очередную фотографию из своего хаммама с очередным шпагатом, которым она, собственно, и замерила помещение.

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Волочкова призналась, что ее кот впечатлен комментариями в Сети
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