Волочкова заявила, что мать заставила ее избавиться от ребенка

Анастасия Волочкова давно не скрывает, что у нее непростые отношения с матерью. Звезда сцены рассказывала, что Тамара Владимировна пытается настроить против нее дочь Ариадну и пыталась требовать от дочери проценты за выступления и контракты.

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Но в программе«Битва экстрасенсов» на ТНТ Анастасия сделала неожиданное признание. По ее словам, когда она встречалась с олигархом Сулейманом Керимовым она забеременела и мама заставила ее сделать аборт.

Знаменитость с горечью отметила, что мама, самый родной человек, растила свою дочь, как успешный проект, который приносит прибыль.

Стоит напомнить, что ранее в программе «Осторожно, Собчак» Волочкова призналась что мать завидовала ей, потому что сама мечтала стать балериной, но не смогла. ПО словам Анастасии, она не простила ей успеха и известности и пыталась сломать ее карьеру в нулевых годах.