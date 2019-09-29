НОВОСТИ

Волочкова заявила, что мать заставила ее избавиться от ребенка

Родительница звезды настояла на аборте.

Волочкова заявила, что мать заставила ее избавиться от ребенка
Фото: Globallookpress.com

Анастасия Волочкова давно не скрывает, что у нее непростые отношения с матерью. Звезда сцены рассказывала, что Тамара Владимировна пытается настроить против нее дочь Ариадну и пыталась требовать от дочери проценты за выступления и контракты.

Но в программе«Битва экстрасенсов» на ТНТ Анастасия сделала неожиданное признание. По ее словам, когда она встречалась с олигархом Сулейманом Керимовым она забеременела и мама заставила ее сделать аборт.

Знаменитость с горечью отметила, что мама, самый родной человек, растила свою дочь, как успешный проект, который приносит прибыль.

Стоит напомнить, что ранее в программе «Осторожно, Собчак» Волочкова призналась что мать завидовала ей, потому что сама мечтала стать балериной, но не смогла. ПО словам Анастасии, она не простила ей успеха и известности и пыталась сломать ее карьеру в нулевых годах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

абортАнастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостимать и дочьродители звезд
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Волочкова заявила, что мать заставила ее избавиться от ребенка
Интересно?
Поделись с друзьями: