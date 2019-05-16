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Бывший муж Волочковой встречается с ведущей утреннего телешоу

Избранница Игоря Вдовина на 22 года младше бизнесмена.

Бывший муж Волочковой встречается с ведущей утреннего телешоу
Игорь Вдовин и Анастасия Волочкова/globallookpress.com

Бывший муж балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин закрутил роман с ведущий программы «Утро России» Еленой Николаевой. Бизнесмену 55 лет, а его новой избраннице – 33 года. До этого предприниматель два года жил с рок-певицей Варварой Демидовой, но этот союз оказался неудачным. Пара рассталась.

У бывшего мужа Волочковой новый роман/globallookpress.com

Одна из подруг Николаевой поведала, что Вдовин и телеведущая встречаются уже около года. Не так давно они даже стали жить вместе. Ради новой пассии Игорь Вдовин снял шикарные апартаменты в центре Москвы.

Вдовин в последнее время занят тем, что преподает в Высшей школе экономики, выступает в качестве эксперта на всевозможных форумах по инвестициям. При этом с деньгами у него не все гладко. Во всяком случае так говорит Анастасия Волочкова — долг в три миллиона долларов перед ней он так и не погасил.

Отметим, что новая возлюбленная Вдовина прекрасно сдружилась с Аришей, дочерью бизнесмена и балерины. Девочка периодически приходит в гости к отцу. Подруга телеведущей не сомневается, что дело идет к свадьбе, сообщает «СтарХит».

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Анастасия ВолочковаЕлена НиколаеваИгорь Вдовин
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Бывший муж Волочковой встречается с ведущей утреннего телешоу
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