Анастасия Волочкова: «У дочери собственная комната в 75 квадратов, где есть все»

Здравствуйте, мои хорошие читатели Teleprogramma.pro. Недавно у моей дочери был день рождения, ей исполнилось 14 лет, поэтому сегодня хочу поговорить о материнстве. Ариадна прекрасно понимает, что она носит мою фамилию, является дочерью великой русской балерины и продолжает династию моего отца — Юрия Волочкова, чемпиона Советского Союза по настольному теннису.

Конечно, мое имя открывает перед дочерью многие двери. Нередко то, что было невозможно для других людей, становилось реальным. Аришка так и говорит: «Мам, ты можешь договориться?». С помощью моего звонка или участия всегда все становилось возможным.

Например, сейчас она учится в гимназии на Ходынском поле, это уже третья ее школа. При знакомстве с директором гимназии я сразу предложила провести творческую встречу. Собрали в зале больше 500 ребят, станцевала партию умирающего лебедя, дети тоже свои номера показали, потом все получили автографы. Ариша сидела на первом ряду и сияла. Кстати, она 8,5 лет была солисткой детского музыкального театра «Домисолька» и обычно пела в школах на 1 сентября, была маленькой звездочкой.

Всегда старалась тихонечко, оставаясь в тени, сделать всем ребятам из класса Ариши что-то приятное. Договаривалась об экскурсиях, делала им квест, водила в цирк к друзьям Запашным. Дочь знает, что мое имя у многих вызывает восхищение, и очень гордится этим.

При этом всегда ей говорила, что есть и обратная сторона медали: все те недоброжелатели, которые кидают камни в мой адрес, могут что-то сделать и ей. Иногда она пыталась защищать маму, заявляла: «Вы сначала станьте Анастасией Волочковой, а потом уже осуждайте». Всегда настраивала дочь, что ей тоже будут завидовать, пытаться сделать гадости и ставить палки в колеса. Но если тебя предали и поступили несправедливо, никогда нельзя отвечать злом на зло, мстить или делать что-то нелицеприятное. Надо быть добропорядочным человеком.

Ариадна сейчас находится в подростковом возрасте, когда идет полное отрицание всего и вся. Конечно, ей непросто, мама и папа не живут вместе, но мы смогли все организовать гармонично. Именно я настояла на том, чтобы ребенок больше общался с папой, потому что это ей необходимо. На протяжении последних 6-7 лет отец Ариши виделся с ней раз в полгода. Есть мамы, которые запрещают отцам общаться с детьми, но я не из их числа. Всегда была за то, чтобы как можно больше времени отец посвящал не только своим женщинам, с которыми он жил на деньги, отнятые у меня 10 лет, а еще и ребёнку.

Ариша занимается конным спортом, у нее каждый день тренировки, поэтому удобнее жить в городе, у папы. В моем доме у нее своя комната в 75 квадратных метров, где есть все, и любимый котик Лакки.

Кстати, перед днем рождения она приехала ко мне, мы провели замечательный день вдвоем, а потом устроила ей сюрприз — появилась в классе на уроке русского языка. Договорилась заранее, чтобы на столе ее ждали подарки, класс был украшен шариками, принесла угощения для всего класса и букет ее любимой учительнице. Именно эти детали и останутся в памяти на долгие годы.

Хочу сказать, что доверяю своей дочери, и это самое главное. Она растет человечной девочкой. Когда я готовилась к своей премьере, по 8 часов пахала на сцене и практически ничего не ела, Ариша приезжала на репетиции, чтобы поддержать. Дочь привозила морские водоросли, заставляла сесть на коврик и хоть что-нибудь поесть. На премьеру она прибежала с моими любимыми белыми розами, вышла на сцену. Знаете, это было так красиво и так трогательно. В тот момент поняла, что все что я делаю — это все не зря.