НОВОСТИ

Волочкова показала себя в постели с любимым

Артистка продолжает дразнить «недолюбленных» подписчиц.

Волочкова показала себя в постели с любимым
ФОТО: INSTAGRAM VOLOCHKOVA_ART

Анастасия Волочкова, не успев включить комментарии в своем Instagram, уже подумывает снова блокировать их. Виной тому бесконечные «недолюбленные тетки», боты и хейтеры, заполонившие ее страницу.

И в то же время, как-будто дразня критически настроенную публику, балерина в сторис своего аккаунта показал деликатные снимки, сделаны из спальни, точнее даже из кровати, где она лежит со своим возлюбленным. Но уже по традиции лица его поклонники не увидели – только ноги под одеялом. Сама же звезда положила руку ему на бедро.

Волочкова в постели с возлюбленным . Фото
Волочкова в постели с возлюбленным. Фото: сторис Instagram Анастасии Волочковой

Напомним, таинственный возлюбленный у Анастасии Волочковой появился примерно год назад. Звезда до сих пор интригует публику, не называя ни имени, ни занятий мужчины. Единственное, что можно услышать от артистки, так это то, что она собирается за него замуж.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостибалеринабольшая кроватьспальня
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Волочкова показала себя в постели с любимым
Интересно?
Поделись с друзьями: