Волочкова показала себя в постели с любимым

Анастасия Волочкова, не успев включить комментарии в своем Instagram, уже подумывает снова блокировать их. Виной тому бесконечные «недолюбленные тетки», боты и хейтеры, заполонившие ее страницу.

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И в то же время, как-будто дразня критически настроенную публику, балерина в сторис своего аккаунта показал деликатные снимки, сделаны из спальни, точнее даже из кровати, где она лежит со своим возлюбленным. Но уже по традиции лица его поклонники не увидели – только ноги под одеялом. Сама же звезда положила руку ему на бедро.

Напомним, таинственный возлюбленный у Анастасии Волочковой появился примерно год назад. Звезда до сих пор интригует публику, не называя ни имени, ни занятий мужчины. Единственное, что можно услышать от артистки, так это то, что она собирается за него замуж.