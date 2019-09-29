«Был, есть и будет с нами»: Гусева почтила память Захарова

Актриса Екатерина Гусева в Instagram высказалась в связи со смертью режиссера Марка Захарова, которого она прекрасно знала. «Марк Захаров. Был, есть и будет с нами. Всегда», — заявила звезда.

Отметим, что Марку Захарову было 85 лет. Прославленный режиссер в последние месяцы своей жизни жаловался на проблемы с легкими. В итоге он скончался от остановки сердца.

Многие звезды шоу-бизнеса, прославленные актеры и известные политики высказали слова соболезнования родным и близким людям режиссера Марка Захарова. Для многих из них он остался непревзойденным мэтром.

За свою жизнь Марк Захаров создал не один десяток прекрасных кинокартин, которые очень полюбились сначала советскому, а потом и российскому зрителю. Добавим, что в 1991 году известный режиссер получил звание народного артиста СССР. Он лауреат государственной премии СССР. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».