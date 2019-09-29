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«Последний дружок»: Михаил Ширвиндт простился с Марком Захаровым

Телеведущий и продюсер опубликовал красивый кадр, на котором присутствует режиссер.

«Последний дружок»: Михаил Ширвиндт простился с Марком Захаровым
Ширвинд высказался после смерти Захарова/globallookpress.com/

Продюсер Михаил Ширвиндт в Instagram разместил очень трогательный кадр, на котором присутствует его отец, замечательный актер Александр Ширвиндт, а также режиссер Марк Захаров и другой прекрасный актер Андрей Миронов. «Последний дружок», — подписал он кадр, намекая, что самые близкие друзья его отца, к сожалению, уже ушли из жизни.

Напомним, что выдающийся режиссер Марк Захаров скончался в Москве на 86-м году жизни. В последние месяцы жизни у него были серьезные проблемы с легкими. Он умер от остановки сердца.

В Сети многие деятели искусств, друзья Марка Захарова, а также поклонники его творчества выразили слова соболезнования родным и близким покойного, который оставил очень значимый след в истории российского и советского кинематографа.

Добавим, что реакция некоторых украинских журналистов на смерть Захарова оказалась неадекватной. К примеру, одиозный корреспондент Аркадий Бабченко заявил, что Марк Захаров – «лизоблюд из Залесья». Другой журналист из соседней страны Айдер Муждабаев сказал, что будет удалять из своих соцсетей всех, кто выразит слова скорби в память о великом режиссере.

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Александр ШирвиндтАндрей МироновМарк ЗахаровМихаил Ширвиндтумер Марк Захаров
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«Последний дружок»: Михаил Ширвиндт простился с Марком Захаровым
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