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Екатерина Гусева: «Мотив один – ребенок болен»

На Первом канале стартовал сериал «Двое против смерти», в котором актриса играет одну из главных ролей.

Екатерина Гусева: «Мотив один – ребенок болен»
Екатерине Гусевой досталась одна из главных ролей в новом сериале. ФОТО: GLOBALLOOK.COM

На российском телевидении стартовала одна из летних премьер – сериал «Двое против смерти». Историю противостояния двух семейств в духе Ромео и Джульетты показывает Первый канал.

Сюжет закручен, в том числе, и с этической точки зрения. Влюбленные Вик и Лера встречают в тот момент, когда жить им остается всего несколько дней. Девушке требуется срочная и очень дорогая операция, которую ее родители оплатить не в состоянии, а молодому человеку – донорское сердце Леры, у которой такая же редкая группа крови, как и у него.

Екатерина Гусева исполняет в сериале роль Риммы, матери Вика. По началу, женщина кажется зрителям монстром, беспринципным человеком, готовым на все ради здоровья сына. Но актриса уверена, ее героиню можно понять.

«Было так страшно быть ею, в ее шкуре, в ее обстоятельствах. Мотив у нее один — ребенок болен», — рассказывает звезда.

Партнерами по съемочной площадке у Екатерины оказались два польских актера. Один из них – Павел Делонг сыграл ее мужа, а Алекс Комаровски – сына. Основные съемки проходили в Севастополе и Питере. Кстати, в кадры картины попал лаже фестиваль выпускников «Алые паруса», пишет «СтарХит».

Кстати, не так давно в интервью порталу Teleprogramma.pro Екатерина Гусева заявила, что не стремится навязать своей дочери актерскую карьеру. Она специально дерет девочку на съемки, чтобы показать ей не глянцевую, праздничную сторону профессии, а каждодневный тяжелый труд.

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Екатерина Гусева: «Мотив один – ребенок болен»
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