Украинский журналист Бабченко назвал Захарова «лизоблюдом из Залесья»

Украинский журналист Аркадий Бабченко нелестно высказался в своем телеграм-канале после смерти художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова. Режиссер, напомним, скончался от остановки сердца. У него были серьезные проблемы с лёгкими. Журналист отметил, что на протяжении всей своей жизни режиссер поддерживал российские власти, поэтому он считает его недостойным человеком.

Бабченко также сказал, что в его памяти Марк Захаров всегда будет «лизоблюдом из Залесья». Журналист добавил, что «ему так пофиг на всю эту плесень». Как он считает, смерть легендарного российского режиссера не вызывает у него ни ненависти, ни злорадства.

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«Я, слава те господи, наконец, полностью украинизировался», — признался в конце своей речи Аркадий Бабченко.

Интересно, что он стал уже не первым украинским журналистом, кто нелестно отозвался после смерти Захарова. К примеру, корреспондент Айдер Муждабаев заявил, что он будет удаляться в соцсетях всех, кто начнет выражать скорбь в связи со смертью легендарного российского режиссера.

Отметим, что смерть режиссера повергла в шоу все российской общество. Марк Захаров за свою жизнь создал огромное количество прекрасных картин, от которых до сих пор без ума миллионы россиян. В соцсетях практически все звезды шоу-бизнеса отметились постами в память о талантливом режиссере, который многим помогал при жизни. Добавим, что Марку Захарову было 85 лет. Он сильно болел в последние годы жизни, но все равно старался не падать духом и регулярно появлялся на публике.