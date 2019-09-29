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Шукшина назвала большим ударом смерть Марка Захарова

По словам актрисы, почти весь театр режиссера в «сборе» в Царствии Божием.

Шукшина назвала большим ударом смерть Марка Захарова
Шукшина простилась с Марком Захаровым/globallookpress.com

Актриса Мария Шукшина в Instagram почтила память режиссера Марка Захарова. Она отметила, что это большой удар для всех людей. Особенно для тех, кто работал с ним лично и знал выдающего режиссера.

«Светлая память большому художнику! Сейчас, может быть, скажу крамольную вещь, но теперь почти весь его театр в «сборе», в Царствии Божием! Пусть это будет хотя бы небольшим утешением для нас!» — заявила Мария Шукшина, которая, как и вся страна, очень переживает в связи со смертью мэтра.

Отметим, что Марк Захаров скончался в возрасте 85 лет. В последние месяцы жизни у него были большие проблемы с легкими. Врачи пытались спасти режиссера, но ничего не смогли сделать.

Марк Захаров стал режиссером огромного количеств знаменитых картин. Их очень любят российские зрители. Семье режиссера слова соболезнования выразили многие звезды отечественной эстрады, а также выдающиеся актеры современности.

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Мария ШукшинаМарк Захаровумер Марк Захаров
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Шукшина назвала большим ударом смерть Марка Захарова
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