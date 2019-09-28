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Марк Захаров не считал, что его жизнь сложилась удачно

Об этом он говорил в эфире программы «Сегодня вечером».

Марк Захаров не считал, что его жизнь сложилась удачно
Захаров, стоп-кадр программы "Сегодня вечером" на "Первом канале"

13 октября 2019 года режиссеру Марку Захарову должно было исполниться 86 лет. 28 сентября в день его кончины на «Первом канале» в память об известном театральном деятеле показали повтор передачи «Сегодня вечером». Эфир был посвящен юбилею режиссера. С экрана Марк Захаров признался, что прожил свою жизнь не лучшим образом.

Себя режиссер сравнил с укротителем, а актеров – с хищниками. «Когда входишь в клетку, старайтесь спиной к ним не поворачиваться», — пошутил он. Однажды его спросили, хотел бы он начать все сначала. Режиссер на это ответил: «Да ни за что! Не скажу, что моя жизнь удачно сложилась, но что было, то было…», — сказал Марк Захаров.

Впрочем, скорее всего, режиссер скромничал. Ведь редко, кто может похвастаться столь насыщенной жизнью и признанием народа. За 45 лет работы в театре «Ленкома» он поставил 45 спектаклей, получил звание народного артиста России и героя труда, являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», получил четыре государственные премии.

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Марк Захаров не считал, что его жизнь сложилась удачно
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