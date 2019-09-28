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Цымбалюк-Романовская вспомнила о встрече с Марком Захаровым

Художественный руководитель Ленкома ушел на 86-м году жизни.

Цымбалюк-Романовская вспомнила о встрече с Марком Захаровым
Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: globallookpress.com

Многих представителей отечественного шоу-бизнеса шокировала новость об уходе из жизни советского режиссера Марка Захарова. Причиной смерти художественного руководителя Ленкома стала повторная пневмония. Ему было 85 лет.

Отреагировала на это известие пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. В блоге недавно возлюбленная Прохора Шаляпина вспомнила о встрече с Марком Захаровым. Это произошло в 2015 году, когда ее назначили директором Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Встреча состоялась в Центральном доме литераторов. Тот эпизод запомнился Виталине на всю жизнь.

«Уважаемый, Великий и совершенно непревзойденный Марк Анатольевич! Здесь, на фотографиях мы в 2015 году. Тогда меня назначили директором театра под руководством бывшего мужа. Вы пригласили нас на ужин и произнесли тост за мое назначение. Так вот, что я поняла: важно не то, что я была директором театра, а то, что в моей жизни был этот эпизод», — написала пианистка в своем блоге.

Напомним, Марк Захаров ушел из жизни 28 сентября. Гражданская панихида пройдет 1 октября в театре «Ленком». Автора фильмов «12 стульев» и «Обыкновенное чудо» похоронят на Новодевичьем кладбище.

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Цымбалюк-Романовская вспомнила о встрече с Марком Захаровым
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