«Не лучшее, но самое любимое»: Виторган рассказал о своем отношении к Захарову

Актер уверен, что такого кино и театра больше не будет в России.

Актер Максим Виторган написал в своем блоге прощальные слова в адрес Захарова. Он признался, что с трудом подбирает выражения, потому что Марк Анатольевич имел колоссальное влияние на культуру нашей страны и на него лично.

«Никто у нас не снимал такое кино, как Захаров… Ни один другой театр не похож на захаровский Ленком…», — написал он.

больше по теме Стала известна дата прощания с Захаровым 1 октября в здании Ленкома состоится гражданская панихида.

Актер поблагодарил режиссера «за участие и человечность», которые он некогда проявил к нему. «Спасибо за то, что есть что любить… Спасибо за каждого из ваших выдающихся артистов… Спасибо за Горина… Ваша с ним возвышенная ирония – наиболее созвучная мне интонация мировосприятия. Никто не смог быть ближе. Вы, может быть, и не лучшее, но самое любимое. А это намного ценнее», — считает Виторган.

Актер написал, что пересматривает «Того самого барона Мюнхгаузена» каждый год. К сожалению, теперь придется это делать без Захарова.

Режиссер скончался 28 сентября в 10 часов утра от пневмонии в одной из московских клиник. Похоронят театрального деятеля 1 октября на Новодевичьем кладбище. Попрощаться можно будет с Марком Анатольевичем в его родном Ленкоме в этот же день. Начало церемонии – в 10.00.