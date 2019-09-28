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Стала известна дата прощания с Захаровым

1 октября в здании Ленкома состоится гражданская панихида.

Стала известна дата прощания с Захаровым
Марк Захаров. Фото Global look press

Режиссера Марка Захарова, умершего 28 сентября от повторной пневмонии, похоронят 1 октября на Новодевичьем кладбище, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Ленкома Марка Варшавера.

Гражданская панихида состоится в родном театре знаменитого режиссера в этот же день. Церемония прощания начнется в 10 часов утра.

Ранее мы писали о наследстве Захарова. Все имущество, если режиссер не оставил завещания, перейдет его дочери Александре. Других детей у него нет, а супруга Захарова умерла еще пять лет назад. Насколько известно, у режиссера в собственности было несколько квартир в центре Москвы и дача в поселке Куркино.

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Стала известна дата прощания с Захаровым
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