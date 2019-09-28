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Миронова в память о Захарове опубликовала его архивное фото

Мария пожалела, что не сможет попрощаться с любимым режиссером.

Миронова в память о Захарове опубликовала его архивное фото
Мария Миронова. Фото Global look press

Актриса Мария Миронова, будучи в Греции, попрощалась с безвременно почившим Марком Захаровым через социальные сети.

«Марк Анатольевич… Родной… Учитель… Отец… Целая Эпоха… Люблю… Плачу… Вдалеке от родины… Тишина…», — написала в своем блоге звезда кино.

В память о народном артисте она опубликовала в Instagram его архивное фото. На снимке запечатлен улыбающийся молодой Захаров в компании с отцом актрисы Андреем Мироновым и Александром Ширвиндтом.

Мария работала под началом Марка Анатольевича в Ленкоме с 1997 года. Как и многие актеры она его обожала и считала своим учителем.

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Миронова в память о Захарове опубликовала его архивное фото
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