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Мединский охарактеризовал Захарова как «непревзойденного педагога»

Министр отметил, что вырос на фильмах режиссера.

Мединский охарактеризовал Захарова как «непревзойденного педагога»
Министр культуры Владимир Мединский Фото: globallookpress.com

Столичный театр «Ленком» потерял художественного руководителя: 28 сентября не стало выдающегося режиссера Марка Захарова. Народный артист России ушел на 86-м году жизни. Это случилось в больнице, где лечился автор фильма «12 стульев». По предварительным данным, причиной смерти Захарова стало воспаление легких.

Большинство артистов театра и кино до сих пор не могут поверить, что режиссера больше нет. Свои соболезнования близким Захарова также выразили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Высказаться решил и министр культуры Владимир Мединский. По его мнению, с именем Захарова связана целая эпоха. Режиссер не только радовал зрителей своими работами, но и делился опытом с многочисленными учениками.

«Наследие Марка Захарова измеряется не только выдающимися работами, которые давно стали частью сокровищницы отечественной культуры, но и целой плеядой видных и талантливых артистов, которых он, будучи непревзойденным педагогом, взрастил в «Ленкоме», — говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Министерства культуры России.

Для Мединского уход Захарова – еще и личная утрата. Политик, как и многие, рос на его фильмах и имел возможность не раз беседовать с художественным руководителем Ленкома.

«Имел счастье много и плодотворно общаться с мастером, я понимаю, насколько его блестящие работы, проникнутые тонкой иронией, справедливостью и любовью к людям, помогают нам быть внимательнее друг к другу», — добавил министр культуры.

Напомним, Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище. Такое решение приняли его родственники.

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Мединский охарактеризовал Захарова как «непревзойденного педагога»
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