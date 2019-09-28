Казанова рассказала, на каком языке ругается с мужем-итальянцем

Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова стала гостьей шоу Юлии Барановской «Все к лучшему» на «Русском радио». В студии она призналась, что у них, как и в любой семье, бывают конфликты с мужем. Когда она повышает голос, то начинает путаться в языках.

«Я начинаю пищать. Забываю сразу все языки. Начинаю с английского, а потом перехожу на русский. Он меня передразнивает, и я смеюсь. На этом все споры, собственно, и заканчиваются», — заметила певица.

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Также она отметила, что ее супруг выучил русский язык. Это он сделал из уважения к ее родителям. А вот сама она пока взяла всего лишь три урока итальянского языка. При этом она отметила, что может спокойно объясниться с родителями своего супруга на итальянском языке.

Исполнительница призналась, что супруг не понимает, почему его жена так безответственно относится к деньгам. Она порой даже не знает, сколько получила за выступление. В то же время супруг часто удивлен, почему у некоторых русских так много, как он выражается, «понтов». «К примеру, отец у Стефано — не бедный человек. Он может себе позволить дорогой телефон и автомобиль, но ездит на стареньком «Фиате». Для него машина лишь средство передвижения из точки «А» в точку «Б», — сказала звезда.