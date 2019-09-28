Сати Казанова вспомнила свое знакомство с мужем-иностранцем

Певица Сати Казанова стала гостьей шоу Юлии Барановской «Все к лучшему» на «Русском радио». Она рассказала о своем знакомстве с итальянцем Стефано Тиоццо, за которого два года назад вышла замуж. Как известно, мужчина известный фотограф.

По словам Казановой, она никогда не собиралась замуж за иностранца. «Я слышала грустные истории о жизни с иностранцами. Как потом начинается дележка детей. Как он оказался не таким щедрым, каким казался при знакомстве. Всегда считала, что я туда не пойду», — рассказала Сати Казанова.

В 2016 году яркая исполнительница поехала на свадьбу своей подруги Марины. Она выходила замуж за брата Стефано Тиоццо. Там и состоялась знакомство. «Он мне не понравился. На свадьбе говорил целый час тост. Я подумала – зануда. На свадьбе я спела песню. Это был подарок молодоженам. Он подошел и сказал, что я классно пою», — отметила Казанова.

Следующая встреча с Тиоццо состоялась спустя почти полгода. «И вот там произошло нечто необъяснимое. Я влюбилась. Он присылал мне невероятные фотографии природы. Мы долго переписывались и поняли, что не можем уже друг без друга. Он, конечно, удивительный человек», — отметила певица.